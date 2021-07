ROMA (ITALPRESS) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha firmato per i 6 referendum sulla giustizia promossi da Radicali e Lega, al banchetto di raccolta a Largo Argentina, a Roma.

“Ho firmato per i referendum promossi dai Radicali perchè quando si parla di referendum sulla giustizia si ricorda l’impegno dei Radicali e il primo nome che viene in mente è quello di Enzo Tortora, che in nome della battaglia per la giustizia giusta ha sacrificato una parte della sua vita – ha aggiunto -. Sono grato ai Radicali per questo sforzo. Questa è l’unica vera forma di pressione sul Parlamento per una legge ulteriore rispetto alla legge Cartabia che vada nella direzione della giustizia giusta. Uno strumento di pressione perchè il Parlamento faccia la propria parte”.

(ITALPRESS).