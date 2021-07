LUZ ARDIDEN (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince anche la diciottesima tappa del Tour de France 2021, la Pau-Luz Ardiden di 129,7 km. Nella frazione che ha visto andare in scena anche il temuto Col du Tourmalet, la maglia gialla di UAE Team Emirates bissa la vittoria di ieri e si aggiudica una nuova volata in salita davanti a Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che inseguono allo stesso modo nella classifica generale. Lo sloveno è ormai imprendibile e dovrà solamente controllare nelle ultime tre frazioni verso Parigi. La carovana saluta dunque i Pirenei e venerdì tornerà in strada per la diciannovesima tappa, la Mourenx-Libourne di 207 km, dove i velocisti potrebbero vestire nuovamente i panni dei protagonisti.

(ITALPRESS).