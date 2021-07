NAPOLI (ITALPRESS) – “E’ un momento particolarmente delicato, proprio per questo si deve parlare pochissimo e lavorare per trovare una soluzione comune. Io ci credo, come ci credono in diversi, non è semplice ma troveremo una soluzione comune, per riuscire a fare ripartire questo progetto il prima possibile, che esiste da 10 anni e ha dato tre governi a questo Paese e che ha accompagnato l’Italia ad un percorso di grandi cambiamenti”.

Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo alla giornata conclusiva del convegno organizzato da Alis a Sorrento, in merito alla situazione del M5S. “Io mi auguro si possa completare la legislatura perchè abbiamo ottenuto i soldi, stiamo iniziando a spenderli attraverso le riforme, ma se l’Italia prende degli impegni e poi si dimostra instabile, a pagare saranno i cittadini. Mai come in questo momento dobbiamo essere credibili per riuscire a ottenere questi fondi. Se noi cambiamo un altro Governo o inizia un’altra crisi ci diranno che è la solita Italia instabile, non affidabile e che abbiamo sbagliato a fidarci”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).