LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La pioggia e Roger Federer hanno caratterizzato la seconda giornata di gare di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club di Londra. L’elvetico, fermo da tempo a quota 20 trionfi nei Major, attualmente numero 8 del mondo e sesta forza del seeding, si è imposto con grande fatica su Adrian Mannarino, numero 41 del ranking internazionale. Il francese ha lottato alla pari contro l’ex numero uno del mondo ma poi è stato costretto al ritiro, per un infortunio (subito alla fine del quarto set), sul punteggio di 6-4 6-7 (3) 3-6 6-2 per Federer.

Passo spedito, di contro, per Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Il 25enne di Mosca, numero 2 del tabellone, ha piegato il tedesco Struff in 4 set; il 24enne di Amburgo, quarta forza del seeding, ha sconfitto l’olandese Griekspoor in tre frazioni.

In chiave azzurra, da segnalare la vittoria di Fabio Fognini. Il ligure ha superato il primo ostacolo piegando, nel match interrotto ieri sera, in tre frazioni, lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Salutano subito Londra, invece, il toscano Lorenzo Musetti, battuto in tre set dal polacco Hurkacz e, nel singolare femminile, Jasmine Paolini, piegata per 6-4 6-3 dalla tedesca Andrea Petkovic. Restando al torneo riservato alle donne avanzano, intanto, la uno del mondo, Ashleigh Barty, Karolina Pliskova e Angelique Kerber, mentre Serena Williams deve ancora una volta rimandare il sogno di centrare il 24° titolo del Grande Slam della carriera. La 39enne statunitense, numero 8 del mondo e sesta forza del seeding, si è ritirata nel match che segnava il suo debutto a Londra. La Williams ha alzato bandiera bianca, per un problema fisico, contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich sul punteggio di 3-3 nel corso del primo set. Domani in campo Berrettini, Sonego e la Giorgi, che faranno il loro esordio, e Seppi, già approdato al secondo turno.

