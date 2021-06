ROMA (ITALPRESS) – In calo i nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 1.325, 75 in meno rispetto a ieri.

Con un numero inferiore di tamponi processati, 200.315, il dato fa scendere leggermente il tasso di positività allo 0,66%. Nuova discesa anche dei decessi, 37 (-15). Il numero dei guariti si incrementa di 4.533 unità toccando quota 4 milioni (4.023.957), mentre quello degli attualmente positivi finisce sotto la soglia dei 100 mila casi, con un calo in 24 ore di 3.247. Intanto, sul fronte ospedaliero si registra una flessione tra i ricoverati nei reparti ordinari, dove sono ospitati 2.888 degenti (-176). Calo pure nelle terapie intensive, dove i ricoverati sono 444 (-27), con 15 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 95.276 persone. Prima regione per numero di nuovi casi si conferma la Lombardia (232), seguita da Sicilia (228) e Campania (131).

