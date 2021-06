ROMA (ITALPRESS) – Una partnership tra Sartori di Verona e Fondazione Arena che dura dal 2005 e che ogni anno si rinnova con l’avvento della prestigiosa stagione lirica. Il vino ufficiale per tutta la stagione, che inizierà il 19 giugno, sarà l’Arnea Soave Brut “Vino Spumante di Qualità”, presentato in una nuova versione estetica per festeggiare l’attesissima ripresa delle attività culturali della città. La prima quest’anno sarà una data speciale, con il grande Maestro Riccardo Muti che salirà sul palco per dirigere un imperdibile spettacolo, in occasione dei 150 anni di anniversario dell’Aida di Giuseppe Verdi.

“Proseguiamo nel solco dei nostri 120 anni di storia coniugando tradizione, storia e territorialità con un prodotto volto a onorare la partnership tra Sartori di Verona e la Fondazione Arena. Arnea spumante nasce nel 2006 grazie allo studio sulla versatilità delle uve che producono il Soave”, spiega il Presidente Andrea Sartori (nella foto insieme a Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona). “Questa duttilità, che permette di ottenere dalla stessa matrice varietale vini con caratteristiche profondamente diverse, ci ha indotto alla determinazione che si poteva creare uno spumante di grande personalità. Dalla ricerca – continua Sartori – è nato Arnea Soave, prodotto dalla vinificazione di uve Garganega in purezza, coltivate nell’area di Colognola ai colli e Soave doc. E’ uno spumante conviviale, leggero che può essere apprezzato anche al di fuori dei pasti, attendendo l’inizio dell’opera e come degustazione, subito dopo aver goduto dello spettacolo”. “Siamo partner di Fondazione Arena dal 2005 – sottolinea Sartori -, la stagione 2021 si caratterizza per le collaborazioni di prestigio che Fondazione Arena ha messo in atto con 11 istituzioni culturali in Italia. Sarà, inoltre, una stagione con una forte connotazione sociale ed etica, all’insegna della responsabilità verso il pubblico e nella tutela dei lavoratori impegnati negli allestimenti e negli spettacoli. Tutti valori condivisi con la cultura e la tradizione di Sartori di Verona, per cui Arnea è stato scelto come vino ufficiale della stagione 2021”, conclude.

