ROMA (ITALPRESS) -“Questo Governo deve andare avanti finchè il Paese non riparte”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite a RaiNews24. “La Lega sarà al fianco di Draghi finchè ce ne sarà bisogno, fino all’ultimo giorno”, ha aggiunto. “Stare all’opposizione è più comodo, facile e redditizio ma dopo una guerra come quella del Covid, per ripartire c’è bisogno delle energie di tutti e la Lega c’è. Stare al Governo è una scelta che ho fatto con gioia per il mio Paese”, ha spiegato Salvini.

Quanto alle amministrative, “oggi c’è un incontro con gli alleati di centrodestra per le amministrative, siamo in dirittura d’arrivo. Su Roma e Milano ci siamo presi più tempo per scegliere la squadra migliore”, ha spiegato. Sulla proposta della federazione per il centrodestra, Salvini ha ribadito che “la Lega è compatta. Ho fatto una proposta per mettere insieme le varie anime del centrodestra perchè dopo una crisi come quella del Covid lavorare insieme darebbe più forza al Governo, in Italia e in Europa”.

(ITALPRESS).