CANALE (ITALPRESS) – Taco Van der Hoorn ha conquistato la 3^ tappa del Giro d’Italia 2021, 190 chilometri con partenza da Biella e arrivo a Canale, in provincia di Cuneo. Il corridore della Intermarchè-Wanty-Gobert ha coronato una lunga fuga di giornata in compagnia di altri 7 atleti, resistendo in solitaria al rientro degli inseguitori con una grande azione nei 10 chilometri finali. L’olandese ha preceduto di 5 secondi il gruppo dei migliori, regolato dall’italiano Davide Cimolai (Israel Start Up Nation) davanti allo slovacco Peter Sagan (Borsa Hansgrohe). Quarto il veronese Elia Viviani (Cofidis). Il piemontese Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani è in programma la quarta tappa, la Piacenza-Sestola di 187 chilometri.

(ITALPRESS).