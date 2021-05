ROMA (ITALPRESS) – “Le cicatrici di queste ferite sono parte del nostro Dna collettivo. E’ un dolore che non si prescrive e che ci chiede oggi di proseguire con costante determinazione la strada per la verità e la trasparenza. Perchè tante sono le pagine ancora da ricostruire e i silenzi fanno spesso più rumore delle bombe”.

Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati alla cerimonia della giornata della memoria per le vittime del terrorismo.

(ITALPRESS).