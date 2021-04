IMOLA (ITALPRESS) – Il weekend di Imola si apre nel segno di Valtteri Bottas. Prime due sessioni di libere per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e sia al mattino che al pomeriggio è il pilota finlandese della Mercedes a fare registrare il miglior tempo.

Nella prima ora di prove Bottas firma il suo miglior giro in 1’16″564. Alle sue spalle il compagno di squadra Lewis Hamilton a 41 millesimi e Max Verstappen su Red Bull a 58 millesimi. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, rimasto ai box per gran parte delle FP1 ma capace di girare subito su buoni tempi: il monegasco ha chiuso con 232 millesimi di ritardo davanti a Pierry Gasly su AlphaTauri e all’altra Ferrari di Carlos Sainz, sesto a 324 millesimi.

Al pomeriggio Bottas riesce a migliorarsi di oltre un secondo e ferma il cronometro a 1’15″551, di appena 10 millesimi più veloce rispetto a Hamilton mentre si piazza terzo Gasly (+0″078). A seguire le due Rosse di Sainz e Leclerc, ma il monegasco termina contro il muro alla Rivazza, a quattro minuti dal termine delle FP2. In top-10 anche l’italiano Giovinazzi (nono su Alfa Romeo). E’ durata pochi minuti la seconda sessione di libere per Verstappen, rientrato a causa di un problema di natura tecnica sulla sua Red Bull. I piloti torneranno in pista a Imola alle 11 di sabato per le ultime prove libere, poi le qualifiche in programma dalle 14.

