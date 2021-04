ROMA (ITALPRESS) – “La prosecuzione delle campagne di vaccinazione e il sostegno da parte delle politiche economiche si sono riflessi in un miglioramento delle prospettive globali; nel breve periodo restano però incertezze legate all’evoluzione della pandemia e alle sue ripercussioni sull’economia, per i ritardi nelle campagne di vaccinazione e il diffondersi di nuove varianti”. Così la Banca d’Italia nel Bollettino economico, sottolineando come “in Italia si conferma la resilienza dell’economia, ma pesa l’aumento dei contagi. Nel quarto trimestre del 2020 la caduta del prodotto, benchè significativa, è stata inferiore alle attese. In base agli indicatori disponibili, nei primi tre mesi dell’anno in corso l’attività economica sarebbe rimasta pressochè stabile. Secondo i principali previsori, l’espansione potrebbe essere superiore al 4% nel 2021, con una significativa ripresa nella seconda parte dell’anno, agevolata dal contesto globale”. Secondo la Banca d’Italia “uno scenario di ritorno a una crescita sostenuta e durevole è plausibile, pur se non esente da rischi. Presuppone che sia mantenuto il sostegno all’economia e che si dimostrino efficaci gli interventi in corso di introduzione nell’ambito del Pnrr; le prospettive restano soprattutto dipendenti dai progressi della campagna vaccinale e da una favorevole evoluzione dei contagi”.

