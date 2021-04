MILANO (ITALPRESS) – Carrefour Italia e Generali Welion, la società di welfare integrato di Generali Italia, lanciano Carrefour Salute, la piattaforma online che rende disponibili ai consumatori su tutto il territorio nazionale servizi welfare e salute attraverso la grande distribuzione, che può contare su una forte capillarità e vicinanza al cliente.

Tramite la WelionAPP, i consumatori dell’insegna possono ora ricevere Tele o Videoconsulti medici da remoto 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Il servizio fornisce l’accesso a indicazioni terapeutiche, prescrizioni farmaceutiche, risposte a domande e dubbi sul Covid-19 ma anche informazioni su strutture sanitarie e centri medici specializzati nel caso fosse opportuno un approfondimento diagnostico.

E’ inoltre previsto l’accesso al network sanitario di Welion a tariffe agevolate tramite la Welion Card, un voucher personale digitale che consente di accedere a visite mediche in oltre 1.700 strutture sanitarie con sconti fino al 50%. Il servizio è attivabile attraverso due diversi pacchetti, della validità di un anno, pensati per rispondere alle più diverse necessità.

“Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per ampliare i servizi che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, con l’obiettivo di rispondere alle loro esigenze sempre in evoluzione con risposte semplici ed efficaci. Nei mesi di emergenza abbiamo rappresentato un punto di riferimento nelle comunità in cui siamo presenti e oggi vogliamo fare ancora di più, aiutando i nostri consumatori a prendersi cura della loro salute e di quella delle loro famiglie attraverso una collaborazione con un partner specializzato”, sottolinea Gilles Ballot, Direttore Merci, Marketing e E-Commerce di Carrefour Italia.

Cesare Lai, Amministratore Delegato di Generali Welion commenta: “In Generali vogliamo essere Partner di Vita delle persone e delle imprese e ci impegniamo ad intervenire positivamente nella loro quotidianità offrendo soluzioni complete e innovative. Grazie alla nostra esperienza diretta nei programmi salute, mettiamo a disposizione i nostri servizi innovativi volti a far sì che le famiglie abbiano risposte tempestive e in sicurezza in un ecosistema delicato come quello della salute. Insieme a Carrefour evolveremo l’offerta per andare di pari passo con il cambiamento delle esigenze dei clienti”.

(ITALPRESS).