PALERMO (ITALPRESS) – Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round ma niente è ancora scritto. Al via i quarti di Champions: i blancos superano 3-1 il Liverpool al “Di Stefano” di Valdebebas mentre la squadra di Guardiola solo nel finale riesce a piegare 2-1 il Borussia Dortmund.

Zidane, che in extremis ha perso pure Varane perchè positivo al Covid-19, trova in Vinicius il calciatore più ispirato. Il brasiliano, dopo aver sfiorato il palo di testa su un cross di Mendy, la sblocca al 27′: lancio dalle retrovie di Kroos a pescare l’ex Flamengo che si fa beffe dei due centrali dei Reds e incrocia di destro a battere Alisson. Nove minuti dopo altra iniziativa di Kroos, sciagurato colpo di testa di Alexander-Arnold che finisce col servire in mezzo all’area Asensio, lo spagnolo è bravo a scartare Alisson in uscita e siglare il raddoppio. I Reds tornano in corsa al 6′ della ripresa, quando un tiro di Diogo Jota viene deviato e finisce sui piedi di Salah, che da due passi non sbaglia, ma al 20′ Modric serve a centro area Vinicius che è libero di girarsi e firmare il 3-1.

A Manchester il City trova il vantaggio al 19′: palla conquistata a centrocampo, De Bruyne allarga per Foden, cross che finisce sull’altra fascia a Mahrez che rimette in mezzo dove lo stesso De Bruyne non lascia scampo a Hitz. Dieci minuti dopo Hategan indica il dischetto per un contatto in area tedesca fra Emre Can e Rodri, salvo poi tornare sui suoi passi dopo aver rivisto l’episodio alla Var. Annullato un gol a Bellingham per un precedente intervento su Ederson ritenuto falloso, nella ripresa il portiere brasiliano è poi bravo a murare Haaland salvando il risultato e lo stesso fa Hitz, opponendosi alla conclusione a botta sicura di Foden. Poi un finale infuocato: al minuto 84 arriva il pari di Reus su splendido assist di Haaland, al 90′ il gol vittoria di Foden servito da Gundogan dopo un’altra invenzione di De Bruyne. Gare di ritorno in programma il 14 aprile, domani tocca a Porto-Chelsea e Bayern Monaco-Paris Saint Germain.

(ITALPRESS).