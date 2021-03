Dinamismo, vitalità, innovazione e design rendono Mini molto più di una semplice icona automobilistica. Ogni modello della gamma del marchio british, con le sue peculiarità e caratteristiche, rappresenta un oggetto d’arredamento urbano e, per certi versi, una creazione artistica. Ed è proprio all’insegna della creatività che Mini Milano e l’Università Iulm hanno siglato una partnership con l’obiettivo di accompagnare i giovani talenti nel loro percorso di crescita personale e professionale. La collaborazione prevede il coinvolgimento di IULMovie LAB, centro di produzione audiovisiva firmato Iulm, che offre progetti eterogenei e contemporanei negli ambiti del cinema, della televisione e dei new media. Definito anche “incubatore di nuove idee”, IULMovie LAB accoglie il mondo delle aziende e soddisfa diverse esigenze di storytelling attraverso la creazione di concept pubblicitari, la realizzazione di veri e propri film d’impresa, la formulazione di proposte brevi e dinamiche che sappiano catturare l’attenzione di platee ed audience eterogenee.

La sfida rivolta al team di lavoro dello IULMovie LAB è la creazione di un progetto video intitolato In viaggio con Mini Subscribe , la soluzione di noleggio Mid-Term offerta da Alphabet, società di noleggio del BMW Group e attivata sperimentalmente su Milano e Roma. Il progetto ha preso il via nel mese di gennaio in modo da poter essere “on-air” entro aprile. I giovani studenti avranno l’opportunità di esprimere senza limitazioni la propria creatività e di sviluppare le proprie idee e talento mantenendo come ragione principale il vero e sano divertimento di guida, che da sempre la contraddistingue. La partnership tra Mini Milano e la IULM vuole creare un’unione virtuosa tra il mondo imprenditoriale e quello accademico nell’ottica di sviluppare una società sempre più sensibile al tema della formazione e della valorizzazione dei giovani, favorendo lo sviluppo dei profili professionali di domani.

Non è la prima volta che il marchion britannico si impegna a ripartire dai giovani, basti citare il progetto Mini Challenge Academy rivolto ai giovani piloti, confermato dopo il grande successo del 2020, al Progetto Mini FilmLab, percorso formativo dedicato a giovani aspiranti cineasti in collaborazione con Anteo SpazioCinema e l’Istituto Europeo di Design, o al Mini Meets Music Contest 2020, concorso per artisti emergenti. Inoltre, per valorizzare e diffondere l’importanza della sostenibilità, così importante per il marchio, una Mini Full Electric verrà messa a disposizione dell’università.

(ITALPRESS).