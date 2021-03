SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale della stagione di F.1. Il pilota campione del mondo vince la battaglia contro Max Verstappen (Red Bull) dopo un intenso duello nel finale di gara con tanto di sorpasso e contro-sorpasso a favore del britannico. Completa il podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas mentre è quarta la McLaren di Lando Norris davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez. Charles Leclerc porta la Ferrari in sesta posizione davanti a Daniel Ricciardo mentre è ottavo Carlos Sainz al debutto con la scuderia di Maranello. In zona punti anche l’esordiente Yuki Tsunoda (Alpha Tauri, 9°) e Lance Stroll (Aston Martin, 10°). Debutto da dimenticare in Aston Martin, invece, per Sebastian Vettel che chiude 15° mentre Fernando Alonso al rientro in Formula 1 chiude la gara ritirandosi per un problema ai freni.

(ITALPRESS).