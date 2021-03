ROMA (ITALPRESS) – “Le Regioni chiedono un confronto urgente con il Governo sull’andamento della campagna vaccinale”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. “Condividiamo e sosteniamo l’esigenza di velocizzare al massimo la campagna vaccinale, a cominciare da una maggiore e certa disponibilità delle dosi. Un cambiamento di passo si deve realizzare, ma devono farlo insieme Governo e Regioni. Per questo – ha aggiunto Bonaccini – chiediamo un incontro urgente con l’Esecutivo, pronti a un confronto a 360 gradi su ogni esigenza per individuare tutti i percorsi possibili per garantire al meglio il rispetto dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ho inviato una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, perchè possa aver luogo nel più breve tempo possibile un incontro con il Governo che permetta da un lato di fare il punto sulla campagna vaccinale, dall’altro di esaminare nel dettaglio le priorità del Pnrr che il Governo si appresta a presentare alla Commissione europea, verificando ogni sinergia possibile con le Regioni”, ha concluso Bonaccini.

(ITALPRESS).