ROMA (ITALPRESS) – “Se ci sarà un progetto condiviso come in questi undici anni, ci sarà ancora un lungo percorso insieme”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Davide Casaleggio, che ieri ha lanciato il suo manifesto, sulla possibilità che Rousseau e il M5S continueranno a seguire un percorso comune. Quanto al tema dei due mandati, osserva: “Non credo sia un problema del Movimento. Anzi è un valore che lo ha sempre contraddistinto e che permette di mantenere il ricambio necessario per poter far partecipare direttamente i cittadini nelle istituzioni. E’ stato un tema ribadito anche dagli iscritti agli scorsi Stati generali”. Sulla figura dell’ex premier Conte, Casaleggio dice: “Credo che il M5S debba continuare a essere inclusivo verso tutte le esperienze e persone di valore, e Conte è sicuramente una di queste. Spero che il metodo di partecipazione dal basso venga mantenuto come caratteristica distintiva del Movimento”.

(ITALPRESS).