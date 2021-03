ATLANTA (USA) (ITALPRESS) – Va al Team LeBron il 70esimo All Star Game, disputatosi nella notte italiana sul parquet della State Farm Arena di Atlanta, davanti a 2500 spettatori che hanno goduto del solito show di canestri e schiacciate. La formazione che porta il nome della stella dei Lakers, campioni in carica dell’Nba, ha superato nettamente il Team Durant per 170-150: Giannis Antetokounmpo vive una serata magica e chiude a referto con 35 punti ed un eloquente 16/16 dal campo, guadagnandosi il titolo di MVP dell’incontro. Damian Lillard e Stephen Curry, che si impone nella gara dei tre punti all’ultimo tiro, non sfigurano e mettono a segno, rispettivamente, 32 e 28 punti. La gara delle schiacciate premia Anfernee Simons dei Portland Trail Blazers, Domantas Sabonis (Indiana Pacers) si impone nello Skills Challenge. Joel Embiid e Ben Simmons, dopo essere stati a stretto contatto con il loro barbiere di Philadelphia, risultato positivo al Covid-19, sono stati costretti a dare forfait.

(ITALPRESS).