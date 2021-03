ROMA (ITALPRESS) – Il Milan rischia il ko casalingo ma riesce con un rigore trasformato da Kessie prima del fischio finale a pareggiare contro l’Udinese. La squadra di Gotti aveva trovato il vantaggio con Becao e sembrava riuscire a portare a casa l’intera posta in palio. Punto che muove la classifica per la squadra di Pioli: non è bastato l’incitamento di Ibrahimovic a bordo campo reduce da Sanremo. L’Atalanta consolida la quarta posizione con un netto successo per 5-1 sul Crotone di Serse Cosmi, alla prima sulla panchina dei calabresi. Simy aveva risposto a Gosens, poi nella ripresa la Dea dilaga con le reti di Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk. La Roma vince a Firenze 2-1: vantaggio di Spinazzola al 49′, pari viola con autogol ancora di Spinazzola al 60′, quindi gol decisivo che vale tre punti per i giallorossi con Diawara. Il Verona vince in casa del Benevento dando l’indirizzo alla gara già nel primo tempo grazie alle reti di Faraoni e all’autogol di Foulon. Nella ripresa arriva il gol di Lasagna. Il derby della Lanterna si è concluso in parità 1-1: botta e risposta nella ripresa con il vantaggio dei grifoni grazie a Zappacosta e il pari dei blucerchiati con Tonelli. Il Cagliari di Semplici vince ancora e risale la classifica: dopo il successo di tre giorni fa in casa del Crotone, arriva quello casalingo a spese del Bologna. Decide il match un’incornata di Rugani.

(ITALPRESS).