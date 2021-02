CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Katharina Liensberger trionfa nello slalom femminile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. L’austriaca si mette al collo la medaglia d’oro chiudendo con il tempo complessivo di 1’39″50. Alle sue spalle, sul podio, ci sono la slovacca Petra Vlhova (+1″00) e l’americana Mikaela Shiffrin (+1″98) che dunque agguantano rispettivamente l’argento e il bronzo. Fuori dalla zona medaglie Wendy Holdener, in quarta posizione, davanti alla sorpresa slovena Andreja Slokar. Irene Curtoni si conferma la migliore delle azzurre anche nella seconda manche: per lei arriva solo un 18esimo posto, seguita dalla giovane Martina Peterlini che invece chiude la propria gara in 19^ posizione. Uscita nel corso della prima manche Federica Brignone. Domani la rassegna iridata si chiude con lo slalom maschile dalle ore 10.

