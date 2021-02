ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si celebra in Italia la giornata della vita e mi unisco ai vescovi italiani per ricordare che la libertà è il grande dono di Dio per ricercare e raggiungere bene proprio e degli altri a partire dal bene primario della vita. La nostra società va aiutata dal guarire da tutti gli attentati alla vita. Esprimo una mia preoccupazione per l’inverno demografico italiano. Le nascite sono calate e il futuro è in pericolo, prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo che l’inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine. Quest’anno obiettivo è lavorare per un’economia che non favorisca nemmeno indirettamente traffici ignobili cioè un’economia che non faccia di uomini e donne della merce, un oggetto, ma sempre il fine, il servizio, ma non usare come merce”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro.

