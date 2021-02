ROMA (ITALPRESS) – “E’ il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!”. In un’intervista al Foglio Virginia Raggi dice che il M5s, il suo partito, deve mettersi seduto con l’ex numero uno della Bce. “Il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado di raggiungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi”. “Io mi concentrerei sui temi – ribadisce -. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid. Quindi niente Draghi uguale Monti? Certo, Inoltre, rispetto al ‘governo dei tecnicì, credo che la partecipazione politica sarà sicuramente maggiore. Diffido di un governo formato esclusivamente da tecnici. Ma, lo ripeto, il tema deve essere il programma”.

Secondo Raggi “è evidente che un ampio spazio va lasciato alla politica: meritocrazia, equità nella distribuzione delle ricchezze sono i punti da cui partire. Il M5S saprà certamente contribuire. Da sindaca della città più grande e significativa del paese, mi auguro che ci sia un deciso intervento per dare strumenti ai sindaci italiani per snellire la burocrazia, rivedere la distribuzione delle risorse sul territorio evitando che ci sia il “bizantino” passaggio di fondi dallo Stato alle Regioni prima che arrivino ai Comuni e quindi ai cittadini”.

