ROMA (ITALPRESS) – “Allo stato attuale non ho registrato l’unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale. “A seguito di un giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente governo, ho promosso l’avvio di un confronto sui temi. Allo stato attuale permangono distanze. Ringrazio il presidente Mattarella per la fiducia, è stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato della vita del nostro Paese”, ha aggiunto.

