ROMA (ITALPRESS) – Risale sopra quota 10 mila il numero dei contagi da Coronavirus in Italia. Esattamente i nuovi positivi sono 10.593 (in crescita rispetto agli 8.562 di ieri). A fronte però di un’impennata dei tamponi effettuati, ben 257.034 e che determina un indice di positività che scende al 4,1%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Risalgono sopra i 500 i decessi, per la precisione 541 (ieri erano stati 420), mentre i guariti sono 19.256 e gli attuali positivi sono 482.417, con una riduzione di 9.213 unità.

Flessione tra i ricoverati: in 21.355 si trovano nei reparti ordinari, con un calo di 69 pazienti, mentre in 2.372 sono invece ricoverati nelle terapie intensive con un saldo negativo complessivo di 49 degenti e 162 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono infine 458.690 persone. La regione con il maggiore numero di positivi è la Lombardia (1.230), a seguire Lazio (1.039) e Puglia (995).

(ITALPRESS).