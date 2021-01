ROMA (ITALPRESS) – “Noi non crediamo che si debba e si possa andare fuori da questa maggioranza, e crediamo che il punto di equilibrio sia Conte. Non è un discorso ideologico, riteniamo che tutte le altre strade siano sostanzialmente precluse. Se si va oltre Conte si va con ogni probabilità oltre questa maggioranza e noi con Salvini e Meloni non vogliamo fare pasticci”. Lo ha detto ad Agorà, su Raitre, il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.

