LONDRA (ITALPRESS) – In Gran Bretagna “ci sarà un lockdown nazionale sufficientemente duro per contenere la nuova variante. Vi chiediamo di restare casa. Potete lasciare casa solo per necessità. Se siete persone vulnerabili vi consiglio di proteggervi, riceverete una lettera per indicarvi come mettere uno scudo”. Ad annunciarlo in diretta tv il premier inglese Boris Johnson. “Nella sola Inghilterra il numero dei pazienti Covid è aumentato di un terzo nelle ultime settimane, 40% in più di aprile. Numero che tristemente è destinato a salire” ha aggiunto il premier. “Le scuole primarie, secondarie ed i collegi – aggiunge – da domani dovranno fornire il servizio remoto. Abbiamo fatto tutto in nostro potere per tenere aperte le scuole. Le scuole non è che non sono sicure per i bambini ma possono agire come vettori del virus”.

(ITALPRESS)