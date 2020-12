ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno Amadeus non ha voluto rinunciare ad arruolare un asso del calcio per il Festival di Sanremo. E se l’anno scorso la scelta era caduta su Cristiano Ronaldo, stavola a scendere in campo sarà Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore rossonero sarà ospite al teatro Ariston per tutte le giornate del Festival, dal 2 al 6 marzo ma, ha assicurato Amadeus nella conferenza stampa de “L’anno che verrà”, “non salterà nessuna partita”. Rimanendo in tema di calcio Amadeus (che nel programma del 31 dicembre “L’anno che verrà” ospiterà Viktorija Mihajlovic, la figlia maggiore dell’allenatore del Bologna) ha detto la sua sull’Inter, la squadra di cui è tifoso: “Sono molto ottimista. Sostengo il lavoro del mister e sono convinto che alla fine avremo grandi soddisfazioni”.

(ITALPRESS).