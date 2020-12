MILANO (ITALPRESS) – L’annunciata neve è oggi arrivata in Lombardia, anche in pianura, a Milano e in quasi tutte le province lombarde.

Nel capoluogo oltre 20 centimetri di neve ricoprono tetti e strade.

E’ scattato già da ieri il piano d’emergenza previsto dal Comune, con mezzi spargisale attivati e la limitazione del servizio ferroviario su tutte le linee.

Nelle località alpine e prealpine è possibile che gli accumuli possano raggiungere anche i cinquanta centimetri.

Primi disagi e incidenti sulle strade imbiancate nella Bergamasca, a Bonate e a Pumenengo, dove una persona è rimasta ferita.

(ITALPRESS).