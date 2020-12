GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria non sbaglia la prova del nove e piazza la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver interrotto la crisi di risultati contro il Verona, i blucerchiati piegano al ‘Ferraris’ il fanalino di coda Crotone per 3-1 con i gol di Damsgaard, Jankto e Quagliarella. Non basta il rigore trasformato da Simy per proseguire la mini-serie degli uomini di Stroppa, reduci da quattro punti nelle ultime due partite. Ranieri sceglie La Gumina come punta lasciando in panchina Quagliarella ma dopo pochi minuti deve adattare Thorsby a terzino per un infortunio muscolare di Ferrari. La Samp trova l’uno-due nel giro di dieci minuti. Protagonista assoluto è Jankto, prima con l’assist per l’altro esterno Damsgaard al 26′ e poi con il gol del raddoppio al 36′, il più lesto di tutti sul tiro di La Gumina ribattuto. Il Crotone non ci sta, tiene alta l’intensità in mezzo al campo e prima dell’intervallo trova l’episodio che riapre il match: Simy trasforma un penalty, sigla il suo 50° centro in rossoblu e fa 2-1. A rimettere in discesa la partita dei blucerchiati ci pensa quindi Quagliarella: il 37enne centravanti della Samp impiega appena 5′ per timbrare il cartellino dal suo ingresso in campo, trasformando in gol la sponda di Ekdal sugli sviluppi di un corner. La squadra calabrese aggiunge peso offensivo ma la Samp conduce in porto il risultato per consolidare il decimo posto, con gli ultimi cinque minuti concessi al reintegrato Candreva, protagonista con un cross perfetto per Quagliarella che si vede la doppietta cancellata dal Var per fuorigioco.

