COURCHEVEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin trionfa nel secondo slalom gigante a Courchevel, gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020/2021. L’americana ottiene il primo successo stagionale fermando il cronometro con un tempo complessivo di 2’19″63. Federica Brignone sale sul podio in seconda posizione nonostante un grave errore a metà pista: 82 i centesimi di ritardo dalla Shiffrin. Terza piazza per la francese Tessa Worley (+1″09). Tanti rimpianti per Marta Bassino, seconda nella prima manche e autrice di una caduta che non le permette di arrivare al traguardo. Vanno ancora a punti Sofia Goggia e Elena Curtoni in attesa delle gare di velocità: la bergamasca chiude nona, mentre la 29enne di Morbegno è quattordicesima. Sono rimaste fuori dalle prime trenta ed eliminate nella prima manche Laura Pirovano, Roberta Melesi, Valentina Cillara Rossi e Luisa Matilde Maria Bertani. Out in mattinata anche Petra Vlhova che però rimane leader della classifica generale.

(ITALPRESS).