ROMA (ITALPRESS) – Abbott ha ottenuto il marchio CE per Alinity m Resp-4-Plex, il test molecolare per rilevare e differenziare SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un unico test. “Si tratta di un prodotto importante all’esordio di una stagione influenzale che inizia in concomitanza con il COVID-19, e perchè questi virus causano sintomi simili ma richiedono approcci terapeutici diversi”, spiega l’azienda in una nota.

Il test Alinity m Resp-4-Plex può essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie, e verrà eseguito sul sistema Alinity m, il più avanzato analizzatore di laboratorio per la biologia molecolare di Abbott per elevati volumi di test. er contribuire a combattere la pandemia, Abbott ha accelerato la distribuzione del sistema Alinity m negli ospedali, nei centri universitari e nei laboratori, tutte strutture cruciali per l’assistenza al paziente.

“Mentre gli operatori sanitari sono in prima linea nell’affrontare la pandemia da Covid-19, devono ora far fronte anche all’ulteriore afflusso derivante dall’influenza stagionale”, dichiara Andrea Wainer, Executive Vice President, Rapid and Molecular Diagnostics, Abbott. “Abbott si è impegnata al massimo nella fornitura di test per il Covid-19 in quanti più contesti possibili, e questo nuovo test consentirà una diagnosi e un triage rapidi ed efficienti nei pazienti che presentano sintomi respiratori, in modo che possano ricevere le cure più appropriate”, prosegue.

“Il test Alinity m Resp-4-Plex sarà un prodotto cruciale per rilevare questi quattro virus respiratori, soprattutto durante la stagione influenzale e la concomitante pandemia da Covid-19. La tecnologia avanzata del sistema Alinity m fornisce l’automazione e un accesso su richiesta dei test, il che significa che un test urgente può essere eseguito in qualsiasi momento – prosegue Abbott -. Questa flessibilità ed efficienza consentono di effettuare test per più malattie, producendo al contempo risultati rapidi con volumi elevati di test”.

La capacità del test di rilevare questi virus simultaneamente con un solo tampone consentirà anche di risparmiare sui dispositivi di raccolta, la cui domanda è aumentata notevolmente durante la pandemia da Covid-19.

(ITALPRESS).