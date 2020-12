AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Uno dei brand più iconici dell’automotive è tornato sul mercato con una nuova proprietà, puntando soprattutto alle motorizzazioni a zero impatto ambientale. Dopo il modello ZS EV totalmente elettrico, lancia adesso la nuova EHS Plug-in Hybrid, il secondo modello MG per il mercato del Vecchio Continente. Si tratta di un SUV spazioso, equipaggiato con l’avanzata tecnologia plug-in hybrid che combina bassi livelli di consumi ed emissioni per offrire un piacere di guida ottimale. Il propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l’ibrida EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP).

Inoltre, il modello ha un ricco equipaggiamento che gli conferisce caratteristiche di comfort e sicurezza. Il punteggio di 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza per la variante a benzina è in parte dovuto ai sistemi di assistenza alla guida MG Pilot e all’utilizzo di acciaio ad alta resistenza nella struttura della scocca del veicolo. MG introdurrà in Europa la nuova MG EHS Plug-in Hybrid con un prezzo di listino a partire da 34.000 Euro.

“L’automobilista di oggi si avvicina alla guida sostenibile senza volersi preoccupare troppo dell’autonomia. Per chi non è ancora pronto per un’auto totalmente elettrica, lanciamo MG EHS Plug-in Hybrid: il nostro secondo SUV elettrificato dopo la MG ZS EV completamente elettrica” ha detto Matt Lei, CEO di MG Motor Europe.

