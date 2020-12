MILANO (ITALPRESS) – “In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio. Ora sento che posso farlo. Anzi, sento che voglio farlo. E’ per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato su Instagram.

“Sono fiero di aver potuto guidare Milano in un periodo così particolare: estremamente glorioso nei primi 4 anni e difficilissimo nell’ultimo. E, dando per scontato che non tutti saranno d’accordo, sono fiero di come l’ho fatto: ci sono le opinioni e ci sono i fatti – ha aggiunto Sala -. Un fatto è che Milano ha vissuto una fase di straordinaria crescita e si è imposta all’attenzione del mondo per la sua attrattività. Un fatto è che questo sviluppo si è coniugato con un poderoso intervento sul welfare e per noi la crescita è sempre stata associata alla solidarietà. Un fatto è che la città si sta trasformando dal punto di vista urbanistico, ambientale e della mobilità, nella direzione del cambiamento intrapreso dalle grandi città del mondo, ponendo attenzione ai singoli quartieri, e in particolari quelli periferici, senza promesse mirabolanti ma con un impegno al miglioramento che non è mai venuto a mancare. Un fatto è che per la prima volta nella sua storia, Milano ospiterà le Olimpiadi. E così via, sempre nel solco di apertura e internazionalità”.

Poi, ha aggiunto Sala, “è arrivato il Covid, che ha messo in discussione molto. Non tutto, ma molto. Non tutto perchè i valori fondanti di questa straordinaria città, dalla cultura universitaria alla creatività, dall’imprenditoria all’impegno civico della cittadinanza, non spariranno. Anzi, costituiranno la miscela per ripartire”. “Tanti dicono di amare questa città, io l’ho dimostrato, dedicando una parte significativa della mia vita al bene dei milanesi. Sono più di 10 anni che antepongo tutto ciò alla mia vita privata, e anche questo è un fatto”, ha concluso il sindaco.

(ITALPRESS).