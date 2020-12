PARMA (ITALPRESS) – Finisce 0-0 al Tardini tra Parma e Benevento. Un risultato giusto per una gara in cui l’equilibrio ha vinto su tutto il resto. Padroni di casa pericolosi dopo appena 3 giri di lancetta con Busi che, innescato da un assist di Gervinho, spreca da ottima posizione con un tiro per nulla preciso. Ai campani basta un solo minuto per rispondere con Lapadula, ma la conclusione dell’ex Milan è debole e Sepe non ha problemi a neutralizzare il pericolo. Al 29′, Kurtic prova il jolly dalla distanza; il pallone sembra ben indirizzato ma Tuia si frappone col corpo e manda in angolo. Il ritmo della gara cala sensibilmente, ma qualche minuto prima della fine del primo tempo, al 37′, il Benevento torna a farsi vivo in zona d’attacco e sfiora il vantaggio: sprint individuale di Lapadula che, da buona posizione, prova il sinistro a giro. Sepe sembra battuto, ma seppur di poco il pallone finisce sul fondo.

Al ritorno in campo è il Benevento, al 52′, a rendersi pericoloso per primo con Improta dalla distanza; Sepe interviene ma il pallone scivoloso gli schizza via, poi l’estremo difensore si salva in corner. Al 60′, Gervinho suona la carica per i suoi e, dopo aver fatto fuori tre avversari, Letizia salva il risultato con un recupero difensivo miracoloso, che fa tirare un sospiro di sollievo anche all’estremo Montipò. Gli uomini di Liverani premono il piede sull’acceleratore e, al 71′, Gervinho, dalla destra, crossa basso al centro dell’area per Cornelius che manca clamorosamente l’aggancio; il pallone continua però la sua corsa e solo l’intervento salvifico in ripiegamento di Ionita evita il tap-in facile facile di Brunetta. Scampato il pericolo, l’undici di Pippo Inzaghi, al 78′, affida le sue speranze d’attacco ancora una volta a Lapadula che da posizione defilata esplode un sinistro pericoloso ma poco preciso che finisce a lato e chiude la gara sullo 0-0.

(ITALPRESS).