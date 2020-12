UDINE (ITALPRESS) – Udinese-Atalanta, in programma alle 15 di oggi per la decima giornata di serie A, è stata rinviata a data da definirsi. Troppa la pioggia caduta, e che sta continuando a cadere, alla Dacia Arena che ha reso il campo impraticabile. L’arbitro La Penna ha provato a far rimbalzare la palla per diversi minuti prima dell’incontro in differenti zone del campo, ma senza successo. A quel punto il direttore di gara ha fatto slittare il calcio d’inizio di trenta minuti ma nè il secondo sopralluogo nè il terzo effettuato attorno alle 15.45 sono serviti: nè la situazione meteo nè la tenuta del terreno erano cambiate e a quel punto La Penna ha optato per decretare il rinvio.

(ITALPRESS).