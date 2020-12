SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Un doppio cambio sulla griglia del Gran Premio di Sakhir dopo la positività di Lewis Hamilton al coronavirus: George Russell lo sostituirà al volante della Mercedes mentre il suo posto alla Williams sarà preso nel weekend da Jack Aitken.

Il 22enne inglese sarà il quinto pilota a correre per la Mercedes dal 2010 a oggi e il terzo britannico di sempre a rappresentare la casa tedesca dopo Stirling Moss e Hamilton. Per Russell sarà anche una sorta di ritorno a casa essendo entrato nel 2017 nel programma giovani della Mercedes, dove ha vinto anche le GP3 Series da rookie. “Ringraziamo la Williams per la sua collaborazione – le parole di Toto Wolff – Non sarà un compito semplice per George passare dalla Williams alla W11, ma è pronto per la gara e ha una conoscenza dettagliata degli pneumatici 2020 e di come si comportano su questa generazione di monoposto”. “Nessuno può sostituire Lewis ma darò tutto”, commenta raggiante Russell. Al contempo a Grove hanno deciso di puntare su Aitken per affiancare Latifi in Bahrain. Il 25enne londinese, pilota di riserva della Williams, è al debutto in F1 anche se ha già avuto modo di confrontarsi con la FW43 in occasione delle prime libere del Gran Premio di Stiria. In Formula 2 quest’anno ha ottenuto due podi e in altre otto gare è andato a punti.

