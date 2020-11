MILANO (ITALPRESS) – “Domani ci aspetta una partita contro una buonissima squadra, che sta facendo molto bene in Champions. Dovremo cercare di dare il massimo e uscire dal campo senza rimpianti”. Antonio Conte carica i suoi in visto della trasferta di Moenchengladbach dove l’Inter è obbligata a vincere per restare aggrappatta alla Champions. “Eravamo arbitri del nostro destino a inizio percorso, ora se non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni – prosegue Conte – Ma l’unico modo per cercare di restare in vita è vincere domani, non sarà facile, il Borussia ha dimostrato la sua forza ma può essere per noi un’occasione per dare seguito a un percorso iniziato in Europa dove spesso e volentieri ti trovi a giocare partite da dentro-fuori, partite importanti”. Tornando alle critiche della scorsa settimana, “sono stati espressi tanti giudizi negativi per la partita col Real Madrid, ho sentito anche tanta gente che ha parlato di partita dove il Real ha fatto quello che ha voluto, dimenticando che al 30′ del primo tempo eravamo in 10 contro 11 e che avevamo subito un rigore dopo 4 minuti. Io sono rimasto soddisfatto della volontà e dell’impegno messi dai ragazzi per 65 minuti in 10 contro 11, è chiaro che ci siamo creati noi delle situazioni negative che fanno diventare tutto molto difficile e dobbiamo lavorare perchè non succeda più”.

(ITALPRESS).