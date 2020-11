ROMA (ITALPRESS) – Tornano a crescere i contagi in Italia. Secondo i dati del Bollettino del ministero della Salute sono 29.003 i nuovi contagi (ieri era stati 25.853), a fronte però di 232.711 tamponi. In crescita anche i decessi, che oggi toccano quota 822. Sul fronte degli attualmente positivi, sono 795.845 i casi, con un incremento di 4.148 unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono 24.031. Sul fronte ospedaliero sono 34.038 i ricoverati (+275). Una buona notizia riguarda le terapie intensive, che calano di 2 pazienti portando il numero totale a 3.846 ricoverati. In isolamento domiciliare si trovano in 757.691. Per quanto riguarda il contagio nelle singole regioni, quella che continua a registrare il maggiore numero di contagiati è la Lombardia (5.697), seguita da Veneto (3.980) e Campania (3.008).

(ITALPRESS).