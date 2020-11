ROMA (ITALPRESS) – Ad arricchire la gamma dei tre brand Acqua Lete, Acqua Sorgesana e Acqua Prata, distribuiti dalla Sgam in Pet e in vetro, arriva Icon, il nuovo formato in alluminio a uso alimentare da 473,2 ml, destinato a conquistare l’alta gamma della ristorazione e dell’out of home. Il design originale che si ispira agli anni ’60, alle geometrie e ai colori brillanti ed eccentrici della pop art, nasce per accontentare i consumatori più esigenti e rende Icon la nuova forma dell’acqua per Lete e Sorgesana. “Sono questi i momenti in cui cambia la storia, mentre ciò che eravamo si fonde a nuovi modi di essere e a un nuovo sentire, necessità dirompenti si impongono nelle nostre abitudini”, afferma Nicola Arnone, presidente di Sgam. “E’ così che ci piace fare il nostro mestiere, con un orecchio attento al passato, grati delle esperienze acquisite sul campo e un altro teso e curioso verso il futuro, consapevoli di quanto sia necessario intervenire concretamente nel presente per lasciare un segno. Siamo pronti – conclude Arnone – a una nuova avventura che porta con sè entusiasmo ed ottimismo, forieri di un nuovo inizio per tutti noi. Icon, la nostra nuova bottiglia in alluminio, è figlia della nostra grande passione per il mondo del Beverage e del nostro spirito sempre sognante e fiducioso verso la vita”.

