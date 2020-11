UDINE (ITALPRESS) – L’Udinese vince 1-0 e torna al successo dopo un digiuno di tre giornate, il Genoa crolla ancora e resta a quota cinque punti in classifica. Lo scontro diretto per la salvezza sorride alla squadra di Gotti che si affida alla qualità del suo interprete più importante, quel Rodrigo De Paul che al 34′ del primo tempo si conferma bestia nera del Genoa (quinto gol in nove incroci) e decide il match con un tocco da biliardo al limite dell’area dopo un passaggio di Pereyra. Una rete quella dell’argentino che risolve una partita fino a quel momento bloccata a centrocampo con le due squadre impegnate soprattutto in conclusioni dalla distanza, come al 25′ quando a provarci da fuori area è Badelj con un tiro deviato in calcio d’angolo.

L’occasione più pericolosa dell’Udinese nel finale capita sempre sui piedi del calciatore più forte in campo. All’84’ Rodrigo De Paul si incarica di un calcio di punizione dal limite e la sua conclusione si stampa sulla traversa. Il finale è tutto un brivido per l’Udinese: prima Musso nega il gol a Bani, poi è il turno del Var a essere decisivo con il fuorigioco segnalato a Scamacca in rete con una zampata da pochi passi ma con un piede oltre la linea dell’ultimo difensore.

(ITALPRESS).