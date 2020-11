ROMA (ITALPRESS) – Da consumatori a veri e propri ideatori di prodotti. Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita a una piattaforma che mette al centro le persone e dà loro la possibilità di creare e acquistare confezioni inedite, esclusive e personalizzate.

Dal 16 novembre, infatti, è online il nuovo sito di e-commerce www.dedicatoate.it (oltre a www.dedicatoate.mulinobianco.it e www.dedicatoate.pandistelle.it), dove seguendo 4 step si potranno personalizzare le confezioni dei prodotti più amati, inserendo nomi, foto e dediche speciali. I consumatori avranno così l’opportunità, per la prima volta, di scegliere cosa raccontare, cosa scrivere, con quali colori e immagini, direttamente sulle confezioni dei brand che da sempre li accompagnano nella vita di tutti i giorni. Oggetti tutti riciclabili e made in Italy.

“Siamo particolarmente felici di presentare questo progetto – spiega Laura Pezzotta, Head of Personalization Unit – un’esperienza nuova per il Gruppo Barilla ma che crediamo possa riscontrare l’interesse dei nostri consumatori. Stiamo studiando il trend della Personalizzazione da anni con l’obiettivo di far sentire importanti tutte le persone, tanto quanto lo sono per noi e per i nostri brand”.

“Ora stiamo vivendo un momento particolarmente delicato. con “Dedicato a Te” vogliamo che le persone continuino a sentirsi vicine anche se sono costrette a stare lontane, oppure che possano gratificarsi, semplicemente, regalandosi qualcosa di unico, gradito e personale – prosegue -. Senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, una delle priorità del nostro Gruppo: tutte le confezioni, infatti, sono riciclabili e made in Italy”.

“Questa iniziativa, complessa e ambiziosa, ci rende particolarmente orgogliosi e ci conferma tra i principali abilitatori alla trasformazione digitale nel panorama italiano – spiega Maurizio Marchini, Partner di Alpenite e Vulcano Agency – Abbiamo messo a disposizione di Barilla l’intero set delle nostre capability, elaborando design di processi, concept creativo e user experience, realizzando il tutto su piattaforma Adobe con Magento Commerce pro, fino al fulfillment dei prodotti. Continueremo a supportare la crescita di questo progetto anche attraverso la realizzazione della campagna di comunicazione ‘Dedicato a tè ed elevare la Customer Experience a nuovi scenari, oggi inesplorati”.

L’offerta iniziale vedrà protagonisti 9 prodotti top seller della gamma Mulino Bianco e Pan di Stelle: Macine, Abbracci, Batticuori, Baiocchi, Buongrano, Torta al Limone Mulino Bianco e Biscotto, Crema e Torta Pan di Stelle. Saranno disponibili 3 diverse tipologie di materiale, declinati in creatività differenti per centinaia di combinazioni possibili.

In linea con la purpose del Gruppo Barilla, “Good for You, Good for the Planet”, anche i prodotti della piattaforma “Dedicato a Te”, rispettano l’ambiente. Infatti, tutte le confezioni sono riciclabili e made in Italy. Un impegno, quello della sostenibilità, che accomuna l’approccio CSR (Corporate Social Responsibility) di entrambi i brand.

