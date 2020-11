ROMA (ITALPRESS) – “Il tema è chiaro, non esiste una ipotesi di cambio di maggioranza o di coinvolgimento di Forza Italia, i primi a non volerlo sono loro. Di fronte a quanto sta accadendo dobbiamo limitare lo spazio delle polemiche e trovare almeno sulle scelte fondamentali una unità del Paese, cercando una collaborazione con tutte le opposizioni, perchè le scelte condivise sono più forti e credibili. Cos’altro deve accadere per non andare alla ricerca di uno spirito nuovo? Questo non significa fare accordi sotto banco”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a Start su Sky Tg24.

Zingaretti nega anche l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma: “Si tratta di chiacchiere. Che ci siano dei sondaggi è la scoperta dell’acqua calda, comunico ufficialmente che il Pd ha sondaggi da mesi su tutte le città che andranno al voto. Se c’è stato un sondaggio che riguarda me è un dato statistico e non politico, perchè non esiste una opzione politica in questo senso”

(ITALPRESS).