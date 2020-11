VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Franco Morbidelli scatterà dalla pole position nella gara del Gran Premio di Valencia, tredicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP in programma domani sul circuito spagnolo. Il pilota italiano in sella alla Yamaha Petronas precede tutti in qualifica, fermando il cronometro in 1’30″191. Partiranno al suo fianco dalla prima fila Jack Miller (Ducati), con il secondo tempo, e Takaaki Nakagami (Honda). Seconda fila per Johann Zarco (Ducati), Pol Espargaro (Ktm) e Maverick Vinales (Yamaha). Quarta fila per il leader del Mondiale, lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) che chiude dodicesimo. Poco meglio il francese Fabio Quartararo che partirà dall’undicesima casella della griglia. Scatteranno dalle retrovie invece Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati), entrambi out in Q1: il primo è sedicesimo, mentre il forlivese è diciassettesimo. La MotoGP tornerà in pista domattina alle ore 10 per il consueto warm-up prima della gara delle ore 14.

(ITALPRESS).