MILANO (ITALPRESS) – Il rischio lockdown generalizzato “non è scongiurato, perchè dobbiamo valutare gli effetti delle misure prese. In molte Regioni la situazione sta peggiorando e in altre è stabile, dobbiamo arrestare il peggioramento o invertire la curva e farla diminuire. Solo quando saremo certi che questo avviene potremo trarre delle conclusioni, tutti quanti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute. “Le misure introdotte per dare degli effetti stabili – aggiunge – bisogna valutarle dopo due settimane. Stiamo andando nella giusta direzione con le misure prese e speriamo di vedere presto i risultati”.

(ITALPRESS).