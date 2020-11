ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 20 novembre dalle ore 10 alle 12 si terrà in forma digitale il forum annuale di ENGIE, player mondiale dell’energia, impegnato nella transizione verso un’economia carbon neutral.

In tale occasione verranno presentati i dati della ricerca condotta in esclusiva dall’Osservatorio Euromedia Research, che approfondiscono come e se sia mutata la sensibilità degli italiani, cittadini e aziende, rispetto ai cambiamenti climatici in epoca COVID-19.

Esperti, scienziati e opinion leader si confronteranno su percezioni, azioni e misure concrete per affrontare questa sfida globale nell’attuale momento storico.

Modera Tessa Gelisio, conduttrice e ambientalista italiana, con la partecipazione della direttrice di Euromedia Research Alessandra Paola Ghisleri, del botanico, accademico e saggista Stefano Mancuso, della biologa, divulgatrice scientifica e autrice televisiva Barbara Gallavotti e di altri ospiti.

Evento in live streaming – per iscriversi www.engieforum2020.it

