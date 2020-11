ROMA (ITALPRESS) – “Un nuovo lockdown va scongiurato perchè l’Italia ne avrebbe un contraccolpo molto significativo, ci sarebbero delle responsabilità che prima o poi andrebbero verificate. Temo che le iniziative messe in campo fino ad ora non scongiurino l’ipotesi di un nuovo lockdown. Io chiedo un coinvolgimento per valutare misure alternative”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Sky Tg24.

“Il tema dei numeri e delle informazioni è cruciale, noi di FdI nel mese di aprile studiammo autonomamente i dati di diffusione, letalità e mortalità con la statistica e capimmo alcune cose che sono ancora valide – ha spiegato Meloni -. Il sistema è complesso e temo che rischi di essere inefficace, la diversificazione territoriale la condivido però ha un senso se fatta su base provinciale”. “Abbiamo bisogno di mettere insieme due esigenze: combattere la pandemia e che l’Italia non resti in ginocchio economicamente, più si lavora per cerchi concentrici isolando focolai e più è facile tenere in piedi queste due esigenze”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).