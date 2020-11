CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Oggi a Tunisi iniziano le riunioni del Forum del dialogo politico libico, che vedranno coinvolte tutte le parti. Auspico vivamente che venga trovata una soluzione alla lunga sofferenza del popolo libico e che il recente accordo per un cessate il fuoco permanente sia rispettato e concretizzato. Preghiamo per i delegati del Forum”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus in piazza San Pietro.

(ITALPRESS).