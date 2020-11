TARANTO (ITALPRESS) – Philip Morris Italia ha presentato – durante l’incontro “Le filiere integrate per il rilancio del Paese”, organizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti -, il nuovo piano per l’apertura a Taranto del nuovo Digital Information Service Center (DISC).

Il Philip Morris DISC, avanzato centro di assistenza dei prodotti senza combustione, rivolto ai consumatori italiani, sarà gestito da un’azienda leader nel ramo dei servizi digitali al consumatore e impiegherà, a regime, nel 2021, fino a 400 persone, fa sapere la multinazionale. In cinque anni l’investimento complessivo ammonterà a circa 100 milioni di euro. Dopo una iniziale fase di test svolta durante la prima ondata della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, il Philip Morris DISC, che sarà immediatamente operativo, rappresenterà il punto di riferimento dell’azienda per tutte le attività di customer care ai consumatori italiani dei prodotti senza combustione. Il centro sarà dotato dei più avanzati e innovativi sistemi di customer relationship management, basati su una completa digitalizzazione dei processi e sull’uso delle migliori tecnologie cloud.

“L’Italia è stata ed è centrale nel percorso di trasformazione su scala globale intrapreso da Philip Morris International, al fine di sostituire le sigarette con prodotti innovativi senza combustione – ha commentato Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia – Dopo la costruzione a Bologna del primo impianto industriale al mondo per questi prodotti innovativi, dopo gli importanti accordi pluriennali per l’acquisto del tabacco italiano e lo sviluppo sostenibile della filiera tabacchicola, continuiamo a investire per una piena integrazione della nostra filiera in Italia. Una filiera made in Italy che già oggi è fatta di circa 8.000 imprese italiane di fornitura di beni e servizi, di cui 1.000 attive nel settore agricolo, con cui lavoriamo ogni giorno. L’apertura del Philip Morris DISC a Taranto rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasformazione del nostro settore – ha concluso Hannappel – e conferma il nostro impegno per sostenere l’occupazione nel nostro Paese”.

