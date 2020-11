ROMA (ITALPRESS) – “Il vile attentato che ha avuto luogo ieri sera a Vienna ha suscitato in Italia orrore e profonda tristezza.

In questa drammatica circostanza gli italiani tutti si stringono nel lutto all’amico popolo austriaco, con sentimenti di particolare vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime, dei feriti – cui auguriamo un pronto e completo ristabilimento – e dei cittadini viennesi”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente Federale della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen.

“Nel porgerle le espressioni del più sincero cordoglio e della netta ripulsa per questo proditorio attacco ai comuni valori di libertà e pacifica convivenza – aggiunge il capo dello Stato – rinnovo la determinazione della Repubblica Italiana a collaborare con l’Austria nella lotta contro ogni forma di terrorismo”.

