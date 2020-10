MILANO (ITALPRESS) – E’ Claudio Feltrin il nuovo presidente di FederlegnoArredo, eletto oggi dall’assemblea generale che ha confermato il voto di designazione del 15 settembre scorso.

Presidente e Ad di Arper, azienda di design trevigiana, resterà alla guida per il quadriennio 2020-2024, succedendo a Emanuele Orsini. “Credo che oggi più che mai la priorità della nostra Federazione sia con ‘Visione e azionè partire da una concreta analisi dei bisogni delle aziende associate, per agire con tempestività e incidere sulle scelte che ricadono sui nostri imprenditori. L’obiettivo – aggiunge – non è solo salvaguardare le nostre aziende e i loro lavoratori, ma permettere di produrre ancora Pil a uno dei settori trainanti per il Paese. FederlegnoArredo è e continuerà a essere il luogo privilegiato di dialogo e la cassa di risonanza del settore legno-arredo, ma penso a una Federazione che ambisca a diventare leader indiscussa anche in tema di sostenibilità ed economia circolare”.

Il programma del neo presidente si articola su alcuni punti fondamentali: sostenibilità e accesso alle risorse, siano esse naturali o umane; creazione di un network di filiera; formazione delle competenze, affinchè si rafforzi la cultura d’impresa attraverso il capitale umano; collaborazione con soggetti che agevolino l’innovazione sia di prodotto che di processo; digitalizzazione ed evoluzione conseguente del modo di fare impresa, per preparare le aziende ad affrontare i rapidi cambiamenti in atto, compreso il sistema di fare fiere. A questi si aggiunge un nuovo modello di governance della Federazione che abbia come obiettivo principale l’efficienza quale strumento indispensabile per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese.

(ITALPRESS).